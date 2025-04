MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Nachmittag fester

Blick auf MasterCard-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 520,73 USD zu.

Die MasterCard-Aktie konnte um 15:51 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 520,73 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die MasterCard-Aktie bei 521,17 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 515,87 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 66.515 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 582,00 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.07.2024 bei 428,86 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 17,64 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,94 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 628,00 USD.

Am 30.01.2025 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 3,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 2,98 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,48 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.05.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von MasterCard rechnen Experten am 06.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 15,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

