Kursverlauf

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagnachmittag mit Verlusten

14.05.24 16:08 Uhr

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 454,20 USD.

Das Papier von MasterCard befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 454,20 USD ab. Bei 454,20 USD markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 457,92 USD. Zuletzt wechselten 66.424 MasterCard-Aktien den Besitzer. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (490,00 USD) erklomm das Papier am 22.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 358,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,37 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,59 USD aus. Am 01.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,23 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat MasterCard im vergangenen Quartal 6,35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MasterCard 5,75 Mrd. USD umsetzen können. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 14,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 3 Jahren verdient S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor einem Jahr eingebracht MasterCard-Aktie verliert nach tieferem Umsatzziel - Quartalsgewinn gestiegen

Bildquellen: Allmy / Shutterstock.com