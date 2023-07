MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard reagiert am Freitagnachmittag positiv

MasterCard im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 401,15 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 401,15 USD zu. In der Spitze gewann die MasterCard-Aktie bis auf 402,12 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 402,12 USD. Bisher wurden via New York 64.818 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 403,22 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.07.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,52 Prozent. Bei 276,96 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 30,96 Prozent wieder erreichen.

MasterCard ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,80 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 2,76 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.748,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.200,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Am 25.07.2024 wird MasterCard schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,17 USD je Aktie.

