MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard macht am Montagnachmittag Boden gut

MasterCard im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 397,37 USD. Die MasterCard-Aktie zog in der Spitze bis auf 397,62 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 396,45 USD. Zuletzt wechselten 54.632 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 404,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 1,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 276,96 USD ab. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 43,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 27.07.2023 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,56 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.269,00 USD – ein Plus von 14,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MasterCard 5.497,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,14 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in MasterCard eingebracht

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in MasterCard abgeworfen

NYSE-Titel MasterCard-Aktie dennoch tiefer: MasterCard verdient im zweiten Quartal mehr