MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 579,57 USD.

Das Papier von MasterCard konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 579,57 USD. Bei 581,05 USD markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 577,47 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 55.438 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 594,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 456,30 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 27,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,92 USD. Im Vorjahr erhielten MasterCard-Aktionäre 2,74 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 628,00 USD an.

Am 31.07.2025 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 6,96 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 23.10.2025 gerechnet.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2025 auf 16,37 USD je Aktie.

