MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagabend gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MasterCard zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von MasterCard legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 569,29 USD.

Das Papier von MasterCard konnte um 20:03 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 569,29 USD. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 569,81 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 556,00 USD. Bisher wurden heute 205.749 MasterCard-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 601,50 USD. Dieser Kurs wurde am 23.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 466,75 USD. Abschläge von 18,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,90 USD, nach 2,74 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 628,00 USD.

Am 31.07.2025 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,50 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,15 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,96 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von MasterCard rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2025 16,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren