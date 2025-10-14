DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.293 +0,2%Top 10 Crypto15,39 -3,5%Nas22.653 -0,2%Bitcoin97.461 -2,2%Euro1,1609 +0,3%Öl62,54 -1,3%Gold4.149 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 European Lithium A2AR9A Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt rot -- US-Börsen uneinheitlich -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
European Lithium-Aktie auf Höhenflug: Verkauf von Critical Metals-Beteiligung bringt Abermillionen ein European Lithium-Aktie auf Höhenflug: Verkauf von Critical Metals-Beteiligung bringt Abermillionen ein
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Kursentwicklung im Fokus

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagabend gefragt

14.10.25 20:24 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagabend gefragt

Die Aktie von MasterCard zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von MasterCard legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 569,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
487,05 EUR 2,10 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von MasterCard konnte um 20:03 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 569,29 USD. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 569,81 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 556,00 USD. Bisher wurden heute 205.749 MasterCard-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 601,50 USD. Dieser Kurs wurde am 23.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 466,75 USD. Abschläge von 18,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,90 USD, nach 2,74 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 628,00 USD.

Am 31.07.2025 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,50 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,15 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,96 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von MasterCard rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2025 16,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

In eigener Sache

Übrigens: MasterCard und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Allmy / Shutterstock.com

Nachrichten zu MasterCard Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu MasterCard Inc.

DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
29.09.2017MasterCard OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
31.10.2016MasterCard NeutralCompass Point
29.04.2016MasterCard NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
15.04.2016MasterCard NeutralCompass Point
30.07.2015MasterCard Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012MasterCard sellUBS AG
02.08.2012MasterCard sellUBS AG
09.07.2012MasterCard sellUBS AG
23.01.2009MasterCard ErsteinschätzungCitigroup Corp.
11.12.2008MasterCard underperformCowen and Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MasterCard Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen