Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
Kursentwicklung im Fokus

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag in Rot

14.11.25 16:08 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag in Rot

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 549,86 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
474,90 EUR -8,70 EUR -1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die MasterCard-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 549,86 USD nach. Die Abwärtsbewegung der MasterCard-Aktie ging bis auf 549,27 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 556,04 USD. Zuletzt wurden via New York 75.966 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 601,50 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 8,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 466,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 15,11 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,06 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 628,00 USD.

MasterCard gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,53 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,62 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,37 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 04.02.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 16,49 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

In eigener Sache

Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard

Bildquellen: Allmy / Shutterstock.com

Nachrichten zu MasterCard Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu MasterCard Inc.

DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
