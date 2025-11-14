MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagabend im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von MasterCard. Zuletzt fiel die MasterCard-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 546,90 USD ab.

Die MasterCard-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 1,6 Prozent auf 546,90 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte MasterCard-Aktie bei 546,41 USD. Mit einem Wert von 556,04 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 231.465 MasterCard-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 601,50 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 9,98 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 466,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 14,66 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,06 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,74 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie.

Am 30.10.2025 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,34 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,53 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 8,62 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,95 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.02.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,49 USD fest.

