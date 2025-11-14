DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,04 -3,2%Nas22.974 +0,5%Bitcoin82.298 -4,0%Euro1,1621 -0,1%Öl64,38 +2,0%Gold4.089 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens 723610 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wenig Bewegung an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagabend im Minus

14.11.25 20:23 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagabend im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von MasterCard. Zuletzt fiel die MasterCard-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 546,90 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
472,10 EUR -11,50 EUR -2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die MasterCard-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 1,6 Prozent auf 546,90 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte MasterCard-Aktie bei 546,41 USD. Mit einem Wert von 556,04 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 231.465 MasterCard-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 601,50 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 9,98 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 466,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 14,66 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,06 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,74 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie.

Am 30.10.2025 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,34 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,53 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 8,62 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,95 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.02.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,49 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 5 Jahren verdient

Ausblick: MasterCard stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

In eigener Sache

Übrigens: MasterCard und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Allmy / Shutterstock.com

Nachrichten zu MasterCard Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu MasterCard Inc.

DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
29.09.2017MasterCard OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
31.10.2016MasterCard NeutralCompass Point
29.04.2016MasterCard NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
15.04.2016MasterCard NeutralCompass Point
30.07.2015MasterCard Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012MasterCard sellUBS AG
02.08.2012MasterCard sellUBS AG
09.07.2012MasterCard sellUBS AG
23.01.2009MasterCard ErsteinschätzungCitigroup Corp.
11.12.2008MasterCard underperformCowen and Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MasterCard Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen