MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Das Papier von MasterCard gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 421,29 USD abwärts.

Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 421,29 USD ab. Die Abwärtsbewegung der MasterCard-Aktie ging bis auf 420,54 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 425,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 78.572 MasterCard-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 426,36 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 1,20 Prozent wieder erreichen. Am 23.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 336,53 USD ab. Abschläge von 20,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 26.10.2023 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,39 USD. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 2,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 6.533,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.756,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

