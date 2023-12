MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard reagiert am Donnerstagvormittag positiv

So bewegt sich MasterCard

Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von MasterCard legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 1,2 Prozent auf 424,75 USD.

Die MasterCard-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 424,75 USD. Die MasterCard-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 425,08 USD aus. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 419,84 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 3.441 MasterCard-Aktien.

Am 13.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 425,08 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.12.2022 (336,59 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 26,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

MasterCard veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 3,39 USD gegenüber 2,68 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.533,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 5.756,00 USD eingefahren.

Die MasterCard-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren