MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochmittag kaum bewegt

Die MasterCard-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 344,30 EUR. Kurzfristig markierte die MasterCard-Aktie bei 344,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die MasterCard-Aktie bis auf 341,45 EUR. Mit einem Wert von 344,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 95 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 28.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 360,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 281,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 22,31 Prozent Luft nach unten.

Am 26.01.2023 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,65 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,52 Prozent auf 5.817,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.216,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.05.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,18 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

