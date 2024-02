MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard präsentiert sich am Vormittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 465,06 USD.

Das Papier von MasterCard konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 1,1 Prozent auf 465,06 USD. Die MasterCard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 465,06 USD. Bei 460,30 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 613 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 465,06 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.02.2024). 0,00 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 340,50 USD fiel das Papier am 17.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

MasterCard-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,37 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,46 USD belaufen.

Am 31.01.2024 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 3,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.548,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.817,00 USD umgesetzt.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 14,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

