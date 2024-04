MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die MasterCard-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 468,21 USD.

Das Papier von MasterCard legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 468,21 USD. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 471,00 USD. Bei 470,24 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 57.830 MasterCard-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 490,00 USD. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 4,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 358,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 30,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2023 mit 2,37 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,48 USD je Aktie ausschütten.

MasterCard gewährte am 31.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,65 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.548,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 5.817,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.05.2024 terminiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können MasterCard-Anleger Experten zufolge am 30.04.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 14,40 USD je Aktie aus.

