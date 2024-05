MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochnachmittag höher

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 456,82 USD.

Um 15:44 Uhr wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 456,82 USD nach oben. Kurzfristig markierte die MasterCard-Aktie bei 457,66 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 452,79 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 51.872 MasterCard-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 490,00 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 7,26 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 358,00 USD. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,63 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,59 USD. Im Vorjahr erhielten MasterCard-Aktionäre 2,37 USD je Wertpapier.

Am 01.05.2024 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,23 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,35 Mrd. USD – ein Plus von 10,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MasterCard 5,75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 14,29 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

