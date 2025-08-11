MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

MasterCard im Blick

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 588,07 USD zu.

Um 15:50 Uhr stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 588,07 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MasterCard-Aktie bisher bei 588,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 585,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten MasterCard-Aktien beläuft sich auf 220.822 Stück.

Bei 594,60 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 1,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 461,95 USD erreichte der Anteilsschein am 24.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 21,45 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,92 USD. Im Vorjahr erhielten MasterCard-Aktionäre 2,74 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 628,00 USD je MasterCard-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,07 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MasterCard ein EPS von 3,50 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 8,15 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 6,96 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte MasterCard am 23.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,37 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

Redaktion finanzen.net

