MasterCard Aktie News: MasterCard gefragt

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 317,45 EUR zu. Die MasterCard-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 318,25 EUR aus. Mit einem Wert von 318,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 358 MasterCard-Aktien gehandelt.

Am 27.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 334,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 257,25 EUR am 28.01.2021.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,53 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

MasterCard Inc. ist eine US-amerikanische Kreditkartenorganisation. Als Bindeglied zwischen Geldinstituten, Betrieben, Händlern, Karteninhabern und der öffentlichen Hand fungierend, bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Zahlungsdiensten in den Bereichen Kredit, Kontobelastung, Prepaid sowie artverwandte Leistungen an. Dabei agiert das Unternehmen als Franchisegeber, Vermittler und Berater gleichzeitig. Vor allem die Kreditkartentypen MasterCard, Maestro (auf PIN basierend) und Cirrus (Bargeldbezug) zählen zu den weltweit anerkannten und vielgenutzten Kreditkarten. Darüber hinaus sind Transaktions- sowie Support-Services über das Netzwerk im Angebot inbegriffen. Zu den weiteren Unternehmensaktivitäten zählen auch die Verwaltung und Förderung der Marken durch Werbung, interaktive Programme und Sponsoring-Initiativen sowie die Entwicklung von neuen Technologien. Neben den genannten Bereichen verfügt MasterCard über Know-how in Produktentwicklung, Zahlungstechnologien, Beratung sowie Information.

