MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard stabilisiert sich am Mittwochnachmittag

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der MasterCard-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 397,29 USD. Den Tageshöchststand markierte die MasterCard-Aktie bei 397,65 USD. In der Spitze büßte die MasterCard-Aktie bis auf 395,08 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 397,47 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 56.137 MasterCard-Aktien.

Bei 418,60 USD markierte der Titel am 15.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 336,53 USD. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 15,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 26.10.2023 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,39 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,68 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6.533,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.756,00 USD umgesetzt.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 12,17 USD je MasterCard-Aktie.

