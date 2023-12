MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagnachmittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 416,85 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 416,85 USD. Im Tief verlor die MasterCard-Aktie bis auf 411,85 USD. Bei 412,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 638.665 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 426,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 336,53 USD am 23.12.2022. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 23,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

MasterCard gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 2,68 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.533,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.756,00 USD in den Büchern standen.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von MasterCard veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2023 12,16 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

