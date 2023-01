MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verbilligt sich am Montagmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,6 Prozent auf 345,25 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MasterCard-Aktie bisher bei 344,20 EUR. Bei 348,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 303 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.04.2022 bei 360,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 4,31 Prozent wieder erreichen. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 281,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 27.10.2022. Das EPS belief sich auf 2,68 USD gegenüber 2,37 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.756,00 USD – ein Plus von 15,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MasterCard 4.985,00 USD erwirtschaftet hatte.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 26.01.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von MasterCard rechnen Experten am 01.02.2024.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,53 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

