MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Das Papier von MasterCard legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 348,35 EUR. Bei 348,50 EUR erreichte die MasterCard-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 348,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 479 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.04.2022 auf bis zu 360,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 3,45 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 281,50 EUR. Abschläge von 23,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

MasterCard gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,37 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.756,00 USD im Vergleich zu 4.985,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2023 terminiert. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können MasterCard-Anleger Experten zufolge am 01.02.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2022 10,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

