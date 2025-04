MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Blick auf MasterCard-Kurs

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 516,44 USD.

Der MasterCard-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 516,44 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MasterCard-Aktie bisher bei 514,24 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 516,05 USD. Bisher wurden via New York 32.235 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 582,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 12,69 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.07.2024 (428,86 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,96 Prozent.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2024 mit 2,74 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,69 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 628,00 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MasterCard am 30.01.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,98 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,48 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,55 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.05.2025 veröffentlicht. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte MasterCard möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,90 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

