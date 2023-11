MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich MasterCard

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 399,13 USD zu.

Das Papier von MasterCard konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 399,13 USD. Bei 399,82 USD markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 398,01 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 70.283 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 418,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 4,88 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2022 bei 336,53 USD. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 18,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 26.10.2023 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 3,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 2,68 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.533,00 USD – ein Plus von 13,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MasterCard 5.756,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 01.02.2024 gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 12,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

