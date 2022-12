MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard schiebt sich am Vormittag vor

Bullishes Kursziel

Zuletzt war die Stimmung am Markt für Kryptowährungen aufgrund der Pleite der Handelsplattform FTX eisig. Investor Tim Draper hält die Verstimmungen in der Branche aber für kurzfristig. So dürfte sich der Bitcoin im kommenden Jahr nicht nur erholen, sondern in bisher ungeahnte Höhen aufsteigen.