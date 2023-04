MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard steigt am Mittag

Aktien in diesem Artikel MasterCard 339,00 EUR

Die MasterCard-Aktie konnte um 11:57 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 338,80 EUR. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 339,80 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 339,20 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 236 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2022 markierte das Papier bei 362,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,65 Prozent. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 286,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

MasterCard ließ sich am 26.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 2,35 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat MasterCard 5.817,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.216,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 27.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 01.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

