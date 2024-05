MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

MasterCard im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 459,52 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 459,52 USD. Bei 460,45 USD erreichte die MasterCard-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 460,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 104.963 MasterCard-Aktien.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 490,00 USD an. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 6,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 358,00 USD. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 22,09 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,37 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,59 USD.

MasterCard ließ sich am 01.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,23 USD, nach 2,48 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 6,35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,38 Prozent gesteigert.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 14,29 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 3 Jahren verdient

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor einem Jahr eingebracht

MasterCard-Aktie verliert nach tieferem Umsatzziel - Quartalsgewinn gestiegen