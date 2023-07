MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag behauptet

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MasterCard hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der MasterCard-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 402,69 USD.

Die MasterCard-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 402,69 USD. In der Spitze gewann die MasterCard-Aktie bis auf 402,90 USD. Die MasterCard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 401,12 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 401,95 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 42.398 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 403,42 USD. Dieser Kurs wurde am 14.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 276,96 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 27.04.2023 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat MasterCard 5.748,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.200,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte MasterCard am 27.07.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 25.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 12,17 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

