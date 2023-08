MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Vormittag kaum bewegt

Aktie im Fokus

Die Aktie von MasterCard zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die MasterCard-Aktie. Der Anteilsschein notierte via AMEX bei 394,81 USD.

Die MasterCard-Aktie kam im AMEX-Handel um 22:15 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 394,81 USD. Den Tageshöchststand markierte die MasterCard-Aktie bei 398,74 USD. Bei 393,72 USD markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 393,72 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 4.197 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 26.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 404,86 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 278,35 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,50 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 27.07.2023. In Sachen EPS wurden 2,89 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 2,56 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,04 Prozent auf 6.269,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.497,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,15 USD je Aktie.

