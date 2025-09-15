DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto15,71 -3,6%Dow46.035 +0,6%Nas22.288 -0,2%Bitcoin97.292 -1,1%Euro1,1848 -0,1%Öl67,66 -1,2%Gold3.661 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt stabil -- Fed senkt Leitzins -- US-Börsen uneinheitlich --China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen
CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
MasterCard im Fokus

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Abend mit positiven Vorzeichen

17.09.25 20:24 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Abend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die MasterCard-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 595,77 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
498,80 EUR 6,85 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 595,77 USD zu. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 596,81 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 587,71 USD. Bisher wurden heute 154.028 MasterCard-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 601,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 0,96 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 466,75 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,66 Prozent.

MasterCard-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,90 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 628,00 USD je MasterCard-Aktie an.

Am 31.07.2025 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,50 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat MasterCard im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MasterCard 6,96 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte MasterCard am 23.10.2025 vorlegen.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen

Google, PayPal & Co.: Verbraucher auf der Suche nach Alternativen zu US-Tech-Produkten

In eigener Sache

Übrigens: MasterCard und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Allmy / Shutterstock.com

Nachrichten zu MasterCard Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu MasterCard Inc.

DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
29.09.2017MasterCard OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
31.10.2016MasterCard NeutralCompass Point
29.04.2016MasterCard NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
15.04.2016MasterCard NeutralCompass Point
30.07.2015MasterCard Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012MasterCard sellUBS AG
02.08.2012MasterCard sellUBS AG
09.07.2012MasterCard sellUBS AG
23.01.2009MasterCard ErsteinschätzungCitigroup Corp.
11.12.2008MasterCard underperformCowen and Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MasterCard Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen