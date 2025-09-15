MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Abend mit positiven Vorzeichen

MasterCard im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die MasterCard-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 595,77 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 595,77 USD zu. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 596,81 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 587,71 USD. Bisher wurden heute 154.028 MasterCard-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 601,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 0,96 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 466,75 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,66 Prozent.

MasterCard-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,90 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 628,00 USD je MasterCard-Aktie an.

Am 31.07.2025 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,50 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat MasterCard im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MasterCard 6,96 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte MasterCard am 23.10.2025 vorlegen.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen

Google, PayPal & Co.: Verbraucher auf der Suche nach Alternativen zu US-Tech-Produkten