MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Das Papier von MasterCard legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 399,36 USD. Den Tageshöchststand markierte die MasterCard-Aktie bei 399,97 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 399,97 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 163.133 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 418,60 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,82 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 336,53 USD. Dieser Wert wurde am 23.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 18,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.533,00 USD – ein Plus von 13,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MasterCard 5.756,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

