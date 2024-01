MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Vormittag höher

Blick auf MasterCard-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von MasterCard. Die MasterCard-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 429,31 USD.

Um 22:15 Uhr wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 429,31 USD nach oben. In der Spitze gewann die MasterCard-Aktie bis auf 429,31 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 429,31 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten MasterCard-Aktien beläuft sich auf 1.072 Stück.

Am 13.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 430,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,18 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 17.03.2023 auf bis zu 340,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,69 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 26.10.2023 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 2,68 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.533,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2023 12,16 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

