MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 564,00 USD.

Um 15:51 Uhr rutschte die MasterCard-Aktie in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 564,00 USD ab. Die MasterCard-Aktie gab in der Spitze bis auf 561,89 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 564,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 74.305 MasterCard-Aktien.

Am 31.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 576,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 2,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 428,86 USD fiel das Papier am 25.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 23,96 Prozent sinken.

Für MasterCard-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,27 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die MasterCard-Aktie im Durchschnitt mit 628,00 USD.

MasterCard ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,98 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,16 Prozent auf 7,48 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 15,88 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

