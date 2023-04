MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verzeichnet am Dienstagnachmittag kaum Ausschläge

Aktien in diesem Artikel MasterCard 339,40 EUR

Die MasterCard-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 372,46 USD. Die MasterCard-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 373,95 USD aus. Im Tief verlor die MasterCard-Aktie bis auf 372,33 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 373,95 USD. Bisher wurden via New York 52.366 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 390,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 4,50 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 276,96 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,48 Prozent.

Am 26.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,65 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MasterCard ein EPS von 2,35 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,52 Prozent auf 5.817,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.216,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 01.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,20 USD je Aktie belaufen.

