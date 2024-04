MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von MasterCard gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 458,73 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 458,73 USD. Bei 458,56 USD markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 460,50 USD. Bisher wurden heute 44.499 MasterCard-Aktien gehandelt.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 490,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 358,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,48 USD. Im Vorjahr erhielten MasterCard-Aktionäre 2,37 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 31.01.2024. Es stand ein EPS von 3,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 2,65 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.548,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 5.817,00 USD eingefahren.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der MasterCard-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.04.2025.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 14,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Erste Schätzungen: MasterCard präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätte eine Investition in MasterCard von vor 3 Jahren abgeworfen

MasterCard erarbeitet Maßstab für digitale Blockchain-Überweisungen in Lateinamerika