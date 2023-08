MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 391,84 USD ab.

Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 391,84 USD. Die MasterCard-Aktie gab in der Spitze bis auf 389,00 USD nach. Bei 389,82 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 132.681 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 404,91 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 3,23 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 276,96 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 27.07.2023 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,56 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.269,00 USD im Vergleich zu 5.497,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 12,15 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

