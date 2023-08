MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

MasterCard im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 392,95 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 392,95 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MasterCard-Aktie bisher bei 392,37 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 394,77 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.803 MasterCard-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 404,86 USD. Dieser Kurs wurde am 26.07.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,03 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 278,35 USD. Mit Abgaben von 29,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

MasterCard ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 6.269,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.497,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,04 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte MasterCard am 31.10.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

