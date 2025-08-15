MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 582,52 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 582,52 USD zu. Bei 585,20 USD erreichte die MasterCard-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 582,02 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.667 Stück gehandelt.

Am 12.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 594,60 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 461,95 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,70 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,92 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete MasterCard 2,74 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie.

Am 31.07.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 17,17 Prozent gesteigert.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,37 USD fest.

Redaktion finanzen.net

