MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochnachmittag in Rot

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 397,29 USD abwärts.

Die MasterCard-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 397,29 USD. Zwischenzeitlich weitete die MasterCard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 396,00 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 399,11 USD. Zuletzt wechselten via New York 56.239 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 418,60 USD. Gewinne von 5,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 293,50 USD. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 26,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 27.07.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,89 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 6.269,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.497,00 USD erwirtschaftet worden.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von MasterCard rechnen Experten am 29.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,13 USD je Aktie belaufen.

