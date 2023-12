MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard steigt am Montagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Zuletzt stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 422,74 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 422,74 USD. Die MasterCard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 422,74 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 420,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 71.983 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 426,36 USD an. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 0,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 336,53 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,39 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 26.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,68 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,50 Prozent auf 6.533,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.756,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,16 USD je Aktie belaufen.

