MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Montagvormittag ohne große Veränderung

So entwickelt sich MasterCard

Die Aktie von MasterCard zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die MasterCard-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt bei 418,65 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Im AMEX-Handel kam die MasterCard-Aktie um 22:15 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 418,65 USD. Zwischenzeitlich stieg die MasterCard-Aktie sogar auf 418,65 USD. Die MasterCard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 415,97 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 418,32 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.491 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 425,08 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 1,54 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 336,59 USD ab. Mit einem Kursverlust von 19,60 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 26.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,68 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 6.533,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.756,00 USD umgesetzt.

Die MasterCard-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,16 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren