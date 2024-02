MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Montagmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von MasterCard. Das Papier von MasterCard gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 468,13 USD abwärts.

Um 22:15 Uhr fiel die MasterCard-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 468,13 USD ab. Die MasterCard-Aktie gab in der Spitze bis auf 467,19 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 474,17 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 762.493 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 474,17 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,29 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 340,35 USD fiel das Papier am 14.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 27,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,37 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,47 USD aus.

Am 31.01.2024 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MasterCard ein EPS von 2,65 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.548,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.817,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte MasterCard am 25.04.2024 präsentieren.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 14,41 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

