MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 468,13 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 468,13 USD. Im Tief verlor die MasterCard-Aktie bis auf 467,19 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 474,17 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 762.493 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2024 markierte das Papier bei 474,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 1,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 340,35 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 27,30 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für MasterCard-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,37 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,47 USD belaufen.

MasterCard ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 2,65 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.548,00 USD – ein Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MasterCard 5.817,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 14,41 USD je MasterCard-Aktie.

