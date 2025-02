MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 569,34 USD zu.

Die MasterCard-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 569,34 USD. Die MasterCard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 570,70 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 567,49 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 67.370 MasterCard-Aktien.

Am 31.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 576,79 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 428,86 USD erreichte der Anteilsschein am 25.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,67 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

MasterCard-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,74 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,27 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 628,00 USD an.

Am 30.01.2025 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,64 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MasterCard ein EPS von 2,98 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,48 Mrd. USD – ein Plus von 14,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MasterCard 6,55 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 24.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 15,88 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

