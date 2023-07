MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

MasterCard im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MasterCard. Das Papier von MasterCard befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 397,14 USD ab.

Die MasterCard-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 397,14 USD. Bei 396,34 USD markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 398,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 55.235 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 404,00 USD erreichte der Titel am 18.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 1,73 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 27.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,80 USD. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 2,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.748,00 USD im Vergleich zu 5.200,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der MasterCard-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 12,16 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

