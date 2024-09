MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 500,06 USD.

Werte in diesem Artikel

Die MasterCard-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 500,06 USD. Den Tageshöchststand markierte die MasterCard-Aktie bei 501,00 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 501,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 62.789 MasterCard-Aktien.

Bei einem Wert von 501,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 0,32 Prozent zulegen. Am 28.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 359,81 USD. Mit Abgaben von 28,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,37 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 31.07.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,01 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,96 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte MasterCard am 24.10.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 14,32 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 3 Jahren abgeworfen