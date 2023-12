MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 388,00 EUR ab.

Die MasterCard-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:58 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 388,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die MasterCard-Aktie bis auf 387,60 EUR. Bei 388,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 557 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (395,00 EUR) erklomm das Papier am 11.09.2023. 1,80 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.03.2023 bei 317,95 EUR. Mit einem Kursverlust von 18,05 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

MasterCard ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 2,68 USD in den Büchern gestanden. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.533,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.756,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte MasterCard am 01.02.2024 vorlegen.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,16 USD je Aktie.



