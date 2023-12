MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard legt am Vormittag zu

MasterCard im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 1,5 Prozent auf 424,93 USD.

Die MasterCard-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 424,93 USD. Bei 424,93 USD erreichte die MasterCard-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 424,09 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 899 MasterCard-Aktien.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 425,08 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 336,59 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MasterCard am 26.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MasterCard ein EPS von 2,68 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat MasterCard 6.533,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.756,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 12,16 USD je Aktie aus.

