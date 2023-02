MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Montagnachmittag gesucht

Um 02:00 Uhr konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 339,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MasterCard-Aktie bei 339,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 337,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 286 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (360,80 EUR) erklomm das Papier am 28.04.2022. 5,99 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 281,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,50 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 26.01.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,65 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5.817,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 5.216,00 USD umgesetzt.

Am 03.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2023 12,18 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

