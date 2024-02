MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagvormittag im Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 467,87 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie um 22:15 Uhr 0,7 Prozent auf 467,87 USD. In der Spitze fiel die MasterCard-Aktie bis auf 467,49 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 471,18 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.397 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2024 bei 472,14 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,91 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.03.2023 bei 340,50 USD. Mit einem Kursverlust von 27,22 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,47 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,37 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 31.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,18 USD gegenüber 2,65 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.548,00 USD – ein Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MasterCard 5.817,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von MasterCard veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 14,41 USD fest.

