MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

MasterCard im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 567,22 USD.

Werte in diesem Artikel

Die MasterCard-Aktie musste um 15:51 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 567,22 USD. In der Spitze fiel die MasterCard-Aktie bis auf 566,41 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 568,15 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 36.299 MasterCard-Aktien.

Bei einem Wert von 576,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2025). Gewinne von 1,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 428,86 USD am 25.07.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 24,39 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für MasterCard-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,27 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 628,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 30.01.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,16 Prozent auf 7,48 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 24.04.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,89 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätte eine Investition in MasterCard von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht