MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken MasterCard am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von MasterCard zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die MasterCard-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 593,12 USD.

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 593,12 USD. Die MasterCard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 593,12 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 585,91 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 52.472 MasterCard-Aktien.

Bei 594,60 USD markierte der Titel am 12.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,25 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 461,95 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2024). Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 28,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,92 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 628,00 USD je MasterCard-Aktie an.

MasterCard ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,50 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,15 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,96 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2025 auf 16,37 USD je Aktie.

